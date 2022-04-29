إصابة 42 فلسطينيا إثر مواجهات جديدة في الأقصى

اصيب عشرات المعتكفين والمصلين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك.

وافادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” بأن قوات الاحتلال اعتدت، بعد صلاة الفجر، على المصلين والمعتكفين، في المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة، واعتلت الأسطح الملاصقة له، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، باتجاههم، ما أدى إلى وقوع عشرات الاصابات في صفوفهم.

واضافت أن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الاسعاف التابعة لجمعية الهلال الاحمر في الأقصى.

وقالت جمعية الهلال الاحمر إن اثنين وأربعين مصليا ومعتكفا أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى المبارك.

وأضافت أن طواقمها قدمت الاسعاف الاولي للمصابين، ونقلت 22 منهم لمستشفى المقاصد.

وقالت جمعية الهلال الأحمر: إن معظم الاصابات في الجزء العلوي من الجسد.

وأقامت الجمعية مستشفى ميدانيا في باب الاسباط للتخفيف على مستشفى المقاصد والتعامل مع الاصابات التي يمكن علاجها.

واكدت الجمعية أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من دخول المسجد الاقصى في بداية المواجهات، واصيب أحد أفرادها برضوض إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب.