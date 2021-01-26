إصابة 13 فلسطينيا بالغاز السام خلال اقتحام الاحتلال طوباس

رام الله- أصيب 13 مواطنا فلسطينيا بالغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت، فجر اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، ان مواطنا أصيب بشكل مباشر بقنبلة غاز في الرأس، خلال المواجهات التي أعقبت عملية اقتحام المدينة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب 12 آخرون بحالات اختناق، وتم معالجتهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر.

من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم 15 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

واشار نادي الأسير الفلسطيني في بيان الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن طولكرم وقلقيلية وبيت لحم والخليل ورام الله، واعتقلت المواطنين الخمسة عشر بزعم أنهم مطلوبون.-(بترا)