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إصابة 13 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال تظاهرات ضد خطة ترامب

منذ 7 دقائق
جانب من احتجاجات الشارع الفلسطيني على صقة القرن
جانب من احتجاجات الشارع الفلسطيني على صقة القرن

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رام الله -أعلن الهلال الاحمر الفلسطيني مساء الثلاثاء إصابة 13 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال تظاهرات ضد خطة الرئيس الاميركي لحل النزاع بين الفلسطينيين واسرائيل.

وقالت متحدثة باسم الجمعية “تتعامل طواقمنا مع 12 اصابة بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس”.

وأضافت المتحدثة “هناك اصابة بالرصاص المطاطي بالوجه في مدخل البيرة الشمالي”.
وقال مراسل وكالة فرانس برس إن هناك مواجهات يشارك فيها نحو 200 فلسطيني ضد قوة من الجيش الإسرائيلي قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وقام المحتجون الفلسطينيون باحراق صور ترامب وصور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. – (أ ف ب)

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