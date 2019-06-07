أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

إصابة 14 شخصا بحادثين في عمان

منذ 4 دقائق
حادث تصادم - أرشيفية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة الهاشمي الشمالي / طلوع البطحاء، في عمان، نتج عنه إصابة 8 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وقالت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع إن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.

وفي حادث ثانٍ، أصيب 6 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم إثر تصادم مركبتين بمنطقة ام الحيران بالقرب من مقبرة ام الحيران.

وأشارت إدارة الإعلام إلى أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.

مقالات ذات صلة

انخفاض على الحرارة وتوقع زخات “طينية”

منذ 35 دقيقة

“الحرية والتغيير” السودانية: لا عودة للمفاوضات مع “العسكري”

منذ ساعة واحدة

أميركا تشدد العقوبات النفطية على فنزويلا

منذ ساعة واحدة

مقتل شاب طعنا في إربد

منذ ساعتين

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock