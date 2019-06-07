إصابة 14 شخصا بحادثين في عمان

عمان- الغد- تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة الهاشمي الشمالي / طلوع البطحاء، في عمان، نتج عنه إصابة 8 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وقالت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع إن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.

وفي حادث ثانٍ، أصيب 6 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم إثر تصادم مركبتين بمنطقة ام الحيران بالقرب من مقبرة ام الحيران.

وأشارت إدارة الإعلام إلى أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.