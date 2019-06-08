إصابة 17 شخصا إثر 3 حوادث في عمان

عمان- الغد- أصيب 17 شخصا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم إثر 3 حوادث مرور في العاصمة عمان، وفق إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني.

وقالت الإدارة في بيان، اليوم السبت، إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مع حادث تدهور مركبة بمنطقة العدسية، نتج عنه إصابة 7 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.

وتعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حادث تدهور مركبة بمنطقة وسط البلد نتج عنه إصابة 6 أشخاص، حيث قامت فرق الإنقاذ بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.

كما أصيب 4 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم إثر حادث تصادم مركبتين بمنطقة إشارة المستشفى الإسلامي، وعملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الإسراء وحالتهم العامة متوسطة.