آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

إصابة 18 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

رام الله- أصيب 18 فلسطينيا، الخميس، بجراح وبحالات اختناق، خلال مواجهات متفرقة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إن طواقمها تعاملت مع 18 مصابا، بينهم 5 مصابين بالرصاص المطاطي، و12 مصابا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، ومصاب واحد بحجر رشقه مستوطن إسرائيلي.

وأوضحت أنه جرى نقل 8 مصابين لتلقي العلاج في المستشفى، فيما قدم العلاج للبقية ميدانيا.

وأشارت إلى الإصابات وقعت في المواجهات التي اندلعت على مدخل مدينتي البيرة ورام الله (وسط)، وبمحافظة الخليل (جنوب).

والثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن “صفقة القرن” المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وبحسب خطة “ترامب” تحتفظ إسرائيل الأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية.-(الأناضول)

مقالات ذات صلة

مكرمة ملكية بزيادة أعداد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري

منذ 28 دقيقة

الضمان تستقبل طلبات سلف المتقاعدين على نظام المرابحة الاسلامية اعتباراً من التاسع من الشهر المقبل

منذ 52 دقيقة

متى تضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية.. بعد الانتخابات أم قبلها؟

منذ ساعة واحدة

الملكة في عيد ميلاد الملك: دمت لنا أبا الحسين أشرف وأنبل وأثبت الرجال

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock