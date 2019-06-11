إصابة 20 شخصاً بحادثين في عمان والزرقاء

الغد- أصيب 20 شخصا في حادثين منفصلين في عمان والزرقاء بجروح ورضوض مختلفة كما جاء في بيان للدفاع المدني اليوم.

وتعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان مع حادث تصادم

وقع ما بين مركبتين بمنطقة أبو نصير ونتج عن الحادث إصابة 12 شخصا بجروح

ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات

الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي وحالتهم

العامة متوسطة.

فيما تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء مع حادث تصادم

وقع ما بين مركبة وتريلا على طريق دوقرا، ونتج عن الحادث إصابة ثمانية

أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم

الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي

وحالتهم العامة متوسطة.