إصابة 21 أردنياً بـ”الإيدز” في 2021

محمود الشرعان

عمّان – سجلت 21 إصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” في الأردن، خلال العام الحالي، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى نحو 357، وفقًا لما كشفه مصدر في وزارة الصحة.

وقال المصدر لـ”الغد”، إن جميع الحالات المكتشفة لأردنيين من بينهم 3 أناث، كما يخضع 250 مصابا للعلاج لدى الوزارة.

وأضاف أنه اكتشف في المملكة ثلاث إصابات لمرضى من جنسية عربية، قبل عودتهم لبلادهم.

من جهته، قال مدير مركز “سواعد التغيير لتمكين المجتمع”، الدكتور عبد الله البرماوي إن المملكة، تشهد ارتفاعًا نسبيًا في تسجيل إصابات مرضى نقص المناعة “الإيدز”، خلال السنوات الأخيرة.

وتوقع البرماوي، خلال حديثه مع “الغد” أن يرتفع عدد الإصابات بمرض “الإيدز”، خلال الأعوام المقبلة في المملكة، نتيجة لزيادة الإقبال على الفحص، جراء زيادة برامج التوعوية حول المرض.

وسجل الأردن خلال عام 2018 نحو (41) إصابة، وفي العام 2019 (33) إصابة، وفي العام الماضي 2020 (23) حالة، وفقًا لأرقام رسمية صادرة عن وزارة الصحة.