إصابة 21 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

رام الله- أصيب 21 فلسطينيا بكسور ورضوض وبالاختناق، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية وصباح اليوم الاثنين.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الاحمر بنابلس احمد جبريل في بيان، إن طواقم الاسعاف تعاملت مع 21 اصابة، 12 منها بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا، و8 حالات سقوط على الارض وواحدة بقنبلة غاز بشكل مباشر، ونقل 4 منها للمستوصف لتلقي العلاج.

الى ذلك، اكد نائب رئيس بلدية بيتا، موسى حمايل في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمار مهيب حمايل (27 عاما)، عقب مداهمة منزله. وتشهد بلدة بيتا منذ الخامس من ايار الماضي، اسلوب مواجهة شعبية جديدا مع قوات الاحتلال، ضد إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فوق قمة جبل صبيح، التابع لأراضي بلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس. وحسب إحصائيات رسمية فلسطينية، فإن 5 شهداء ارتقوا في معركة الدفاع عن جبل صبيح، فيما أصيب أكثر من 618 فلسطينيا منذ مطلع أيار في بلدة بيتا خلال المواجهات التي تشهدها البلدة ليل نهار، احتجاجًا على إقامة البؤرة الاستيطانية.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، طالت ستة عشر فلسطينيا.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله والبيرة ونابلس وطولكرم، واعتقلت هؤلاء المواطنين. بترا