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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم في عمان

منذ ساعة واحدة

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عمان- أصيب ثلاثة اشخاص بجروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم اليوم الخميس، اثر حادث تصادم وقع بين ثلاث مركبات على طريق المطار، بحسب الدفاع المدني. واضافت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان صحفي ، أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان ، قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي ومستشفى دار السلام ، حيث وصفت حالة المصابين بالمتوسطة.-(بترا)

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