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إصابة 3 لاعبين في أندرلخت بكورونا

منذ ساعة واحدة

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بروكسل – أصيب ثلاثة لاعبين بفريق أندرلخت وعضوين آخرين بالجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنه النادي البلجيكي الثلاثاء، بعدما خاض أول أمس مباراة على ملعبه وسط حضور آلاف المشجعين في المدرجات.

وأوضح النادي في بيان “بعد خضوع الجهاز الفني واللاعبين لاختبارات كورونا يوم الاثنين، تبين إصابة اثنين من عناصر الجهاز الفني وثلاثة لاعبين بالوباء، وهو يخضعون حاليا للحجر الصحي لمدة أسبوع، وسيعودون بعدها للخضوع لفحص جديد”.

وكان أندرلخت قد استقبل الأحد فريق سيركل بروج في ملعب لوتو بارك بالعاصمة، وسط حضور ستة آلاف مشجع عقب الحصول على موافقة السلطات البلجيكية المعنية، ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

وسيواجه أندرلخت في عطة الأسبوع القادم منافسه فاسلاند-بيفيرين، مبدئيا وسط حضور جماهيري. – (إفي)

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