إصابة 3 مدنيين سوريين جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط حمص

أصيب 3 مدنيين ووقعت أضرار مادية جراء قصف إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط مدينة حمص، فجر اليوم السبت، فيما تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية للصواريخ وأسقطت بعضها.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، ذكر مصدر عسكري سوري في تصريح صحفي، أنه “حوالي الساعة 12 و50 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر أن القصف أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات.-(بترا)