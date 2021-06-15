إصابة 33 فلسطينيا بمواجهات مع الاحتلال في القدس (تحديث)

القدس- أصيب 33 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وجراء الاعتداء عليهم بالضرب المبرح وبالعصي وأعقاب البنادق، الثلاثاء، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة، بالقدس المحتلة.

وأفادت طواقم إسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني في القدس، أن 3 إصابات نقلت للمستشفى، بينما عولجت باقي الإصابات ميدانيا، وتوزعت ما بين الإصابة بالمطاط والصوت والاعتداء بالضرب.

كما أفادت أن قوات الاحتلال اعتدت على سيارة إسعاف بإطلاق الرصاص المباشر باتجاهها ومنعت الطواقم من حرية الحركة. وحولت سلطات الاحتلال، منطقة باب العمود في القدس والشوارع المحاذية لها لثكنة عسكرية، مستبقة موعد مسيرة المستوطنين “رقصة الأعلام”. واخلت قوات الاحتلال بالقوة ساحة باب العمود والشوارع المحاذية لها “السلطان سليمان والمصرارة وباب الساهرة والسلطان سليمان”، ودفعت كل المتواجدين من الشبان والنساء والأطفال، كما ضربت بعضهم بالهراوات، ونصبت القوات السواتر الحديدية والحواجز في شوارع القدس، ومنعت المرور والحركة بحرية. واقتحمت قوات الاحتلال المحلات التجارية في شارع نابلس والمصرارة واعتدت على المتواجدين بالضرب والدفع. واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان والفتية واعتدت عليهم بالضرب المبرح، حيث قامت وحدة الكلاب البوليسية بتفتيش منطقة باب العمود بالكامل، قبل موعد وصول مسيرة المستوطنين للمكان. وكان قد دعا المستوطنون لمشاركة واسعة في مسيرة “رقصة الأعلام” المقررة اليوم، بعد احباطها الشهر الماضي مع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. -بترا