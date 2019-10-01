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إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم في البلقاء

منذ ساعة واحدة

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عمان-الغد– ذكرت  إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية 
دفاع مدني البلقاء وبإسناد من مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مساء الثلاثاء، مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة نزول صافوط نتج عنه إصابة أربعة  أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم؛ حيث قامت كوادر الإسعاف بتقديم  الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي، وحالة المصابين العامة ما بين المتوسطة والبالغة.

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