إصابة 4 أشخاص بحريق مسجد في العراق

بغداد- أصيب أربعة أشخاص، اليوم السبت، جراء حريق نشب في مسجد بمحافظة أربيل شمالي العراق.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل سركوت كارش، اليوم، إن الحريق نشب بمسجد حاجي بارو بمنطقة نازنار في أربيل، 600 كيلو مترا شمال بغداد.

وأضاف أنه أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بينهم بنغالي الجنسية، وتسبب بحرق سيارة وأضرار مادية بالمسجد.

يذكر أن المتاجر والمؤسسات الحكومية في العراق تشهد خلال موسم الصيف حرائق كبيرة، وغالبا ما ينجم عنها خسائر بشرية ومادية.

–(بترا)