إصابة 4 جنود إسرائيليين في عملية دهس قرب أريحا

قالت مصادر عبرية، عصر الأحد، إن أربعة جنود أصيبوا بعملية دهس قرب أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذ، والذي أصيب بجراح خطيرة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن سيارة مسرعة يستقلها فلسطيني دهست عددًا من الجنود على الطريق رقم 1 قرب تقاطع “ألموغ”.

وأشارت إلى أن عملية الدهس جرت في موقعين قريبين من بعضهما، إذ دهس المنفذ جنودًا وأكمل طريقه ليدهس آخرين في منطقة ثانية.

وأوضحت أن الجنود أصيبوا بحالة متوسطة، فيما أصيب منفذ العملية بجراح خطيرة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها بإصابة مواطن بجروح خطيرة، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب أريحا.