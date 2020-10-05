إصابة 4 طلاب طب في جامعة العلوم والتكنولوجيا بكورونا

احمد التميمي

اربد – أصيب 4 طلاب طب في جامعة العلوم والتكنولوجيا بفيروس كورونا، فيما أوضح عميد كلية الطب في الجامعة الدكتور نائل عبيدات أن مصدر إصابتهم معروفه وهم مخالطين لذويهم المصابين.

وأوضح العبيدات أن الطلبة في المرحلة السريرية وهم سنة رابعة وخامسة وسادسة يتم تدريبهم عمليا بواقع 3 ايام في مستشقى الملك المؤسس ويومين عن بعد.

وتابع ان طلبة قام باجراء فحص كورونا وكانت نتجيته ايجابية، فيما قام طلبة اخرين بالفحص بمختبر خاص ليتبين ان النتيجية ايجابية.

واشار عبيدات انه تم سحب عينات من المخالطين من الطلبة لتظهر النتيجية لاكثر من 200 طالب انها سلبية.

واكد انه تم الطلب المصابين بكورونا بحجر انفسهم في منازلهم والتعلم عن بعد، فيما استمر الدوام للطلبة الاخرين بشكل اعتيادي وحسب برتوكول وقرار وزارة التعليم العالي والصحة .

واوضح عبيدات ان العمادة وقبل الدوام تطبق البتروكول الصحي المتبع بضرورة ارتداء الكمامات وعدم التجمعات والتباعد الجسدي وهناك التزام كبير من الطلبة بتطبيق الاشتراطات الصحية.

واشار الى ان طلبة المرحلة السريرية مطلوب منهم حسب قرار التعليم العالي بالدوام في المستشفيات، فيما المرحلة الاساسية فان التدريس سيستمر عن بعد .

واشار العبيدات الى ان الطلبة المصابين لم يخالطوا جميع الطلبة في المستشفى وانما خالطوا المجموعات التي ينضمون اليها بواقع 10 طلاب في المجموعة وتم فحصهم جميعا لتظهر نتائجهما سلبية.

واكد انه في ظل سلبية فحص الطلبة فانه لا داعي لتعطيل الطلبة، حيث تم التاكيد على الطلبة بالالتزام بالاشتراطات الصحية وتحميل تطبيق امان.

واكد ان الطلبة في العادة لا يخالطوا المرضى وفي حال مخالطتهم يتم الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

واكد ان الطلبة المصابين لا يوجد عليهم اي اعراض، مبينا انه وابتداءا من غدا سيتم تقليل دوام الطلبة في المستشفى بواقع 3 ايام في الاسبوع ويومين عن بعد وللتخفيف الضغط على المستشفى.

واكد عبيدات ان اي طالب معرض للاصابة بكورونا، مشيرا الى ان هناك الفي طالب سريري في الجامعة موزعين في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية والجامعة لا يمكن تعطليهم في حال اصابة طالب وانما يتم حجر المصاب وفحص المخالطين.