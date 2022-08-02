إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال لمخيم الفارعة

أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن فتى أصيب بالرصاص الحي في الرأس تم نقله إلى مستشفى ابن سينا في جنين لتلقي العلاج، فيما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي في الأطراف ونقلوا إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

من جهة أخرى، هدمت جرافات الاحتلال، منزلا مأهولا بالسكان في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وبين رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت منطقة بالقرب من مدخل البلدة، وهدمت منزلا يسكنه 8 أفراد.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت أخطرت بهدم المنزل المكون من طابق قبل نحو عام تحت ذرائع وحجج واهية. كما هدمت جرافات الاحتلال منشأتين تجاريتين في قرية بزاريا شمال نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت قرية بزاريا في ساعات مبكرة من صباح اليوم، وبدأت بأعمال الهدم لمنشأتين تجاريتين تقعان على مدخل القرية، واحدة منها مغسلة للسيارات، والأخرى استراحة.

كما شنت قوات الاحتلال، اليوم، حملات دهم وتفتيش واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة طالت 16 فلسطينيا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن نابلس وبيت لحم وطوباس ورام الله والبيرة وجنين، واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون. بترا