إصابة 4 من الدفاع المدني أثناء إخماد حريق التهم 350 دونماً بإربد

إربد- الغد- أصيب 4 من كوادر الدفاع المدني، اليوم الجمعة، أثناء إخماد حريق التهم 350 دونماً في محافظة إربد.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان إنّه “نتج عن الحريق الذي أتى على أعشاب جافة وأشجار حرجية وأشجار مثمرة وقدرت مساحته بـ(350) دونم في منطقة أبدر إصابة أربعة من مرتبات الدفاع المدني اثنان بضيق في التنفس نتيجة استنشاقهم الغازات المنبعثة من واثنان برضوض في مختلف أنحاء الجسم نتيجة سقوطهم أثناء عمليات المكافحة للحريق نتيجة وعورة المنطقة”.

وأضافت: “كما نتج عن الحريق شفط ثلاثين شجرة زيتون وثلاثين شجرة حرجية”، مشيرة إلى أنّ “فرق الإطفاء قامت بحصر النيران وإخمادها وعملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين بموقع الحريق ونقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري وحالتهم العامة حسنة”.