إصابة 4 موظفين بوزارة السياحة بكورونا.. وبيان مرتقب لشرح التفاصيل

عمان – الغد – علمت “الغد” أنه تم تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا بين موظفي وزارة السياحة، فيما أكدت مصادر مطلعة أن الوزارة ستصدر بيانا بعد قليل، تشرح فيه التفاصيل.

وبحسب ما ورد لـ”الغد”، فإن العدوى انتقلت للموظفين من عضو في فرق التفتيش والرقابة، على التزام المنشآت المختلفة ببالتدابير الصحية اللازمة لمواجهة كورونا.

وتتكون فرق التفتيش من ممثلين عن وزارة الصحة، أمانة عمان الكبرىو، الشرطة السياحية، وتشارك فيها وزارة السياحة.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن موظفي مكتب وزيرة السياحة مجد شويكة وسائقها، ثبت عدم إصابتهم بالفيروس.