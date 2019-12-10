إصابة 49 شخصا بانفلونزا الخنازير أغلبهم تعافوا

الغد– أعلنت وزارة الصحة عن وجود 8 حالات لانفلونزا الخنازير H1N1 تتلقى العلاج في عدد من مستشفيات المملكة، وهي تتماثل للشفاء ووضعها العام مستقر.

وبينت مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة، الدكتورة هديل السائح، أن إنفلونزا الخنازير H1N1 تعتبر من أشكال الانفلونزا الموسمية التي تظهر سنويا، وتتعامل معها الكوادر الصحية بتأمين العلاجات الضرورية والفعالة والمتوفرة باستمرار لدى المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة.

وكانت وزارة الصحة تعاملت خلال الفترة الماضية مع 49 حالة إصابة بفيروس H1N1 تلقت العلاج اللازم وتماثلت للشفاء، وغادرت المستشفيات، ولم يتبق سوى الحالات الـ 8 المشار لها.

وأضافت السائح أن معالجة حالات الإصابة بانفلونزا الخنازير H1N1 لا تتطلب عزل المصابين في المستشفيات، حيث يتم توفير العلاج ومراقبة استجابتهم له ومن ثم مغادرتهم للمستشفيات عند استجابتهم.

وتعقيبا على حالة الوفاة المسجلة في مسشتفى الكرك العسكري يوم أمس، بينت الوزارة أن المتوفى كان مصابا بانفلونزا الخنازير H1N1 ويعاني من نقص المناعة الناتج عن رومتزم مزمن، ما سبب مضاعفات أدت إلى وفاته.

وتدعو وزارة الصحة المواطنين إلى اتباع الطرق الوقائية للحماية من الانفلونزا ومنها غسل اليدين للمصابين و عدم استخدام الأغراض الشخصية للمصابين بأي نوع من أنواع الانفلونزا، ومتابعة النشرات التوعوية حول الوقاية وعلاج المرض عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية تلقي الاستفسارات والإرشادات عبر الخط الساخن للوزارة.