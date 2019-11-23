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إصابة 5 أشخاص إثر حادث تدهور بمنطقة البحر الميت

منذ ساعتين
سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني (أرشيفية)

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عمان – أصيب 5 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، اثر حادث تدهور مركبة اليوم السبت، بمنطقة البحر الميت في محافظة البلقاء، وفق الدفاع المدني.
وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.- (بترا)

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