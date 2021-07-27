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إصابة 5 فلسطينيين خلال اقتحام المستوطنين مقام النبي يوسف في نابلس

منذ ساعتين

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رام الله – أصيب، الثلاثاء، 5 مواطنين فلسطينيين، بينهم صحفي، بالرصاص المطاطي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين يهود لمقام النبي يوسف شرق مدينة نابلس.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها، اليوم، إن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا مقام النبي يوسف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال أدت إلى إصابة 5 شبان بالرصاص المطاطي.–(بترا)

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