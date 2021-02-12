إصابة 5 لاعبين جدد من المنتخب الوطني لكرة السلة بكورونا

خالد العميري

عمان – أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة، اليوم، إصابة 5 لاعبين جدد من أفراد بعثة المنتخب الوطني الأول بفيروس كورونا، والتي تتحضر للمشاركة في النافذتين الثانية والثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 2021 خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 23 شباط (فبراير) الحالي في العاصمة البحرينية “المنامة”، طبقا لنظام “الفقاعة”.

وثبتت إصابة اللاعبين، زيد عباس ومحمود عابدين وفريدي إبراهيم وغازي الصلاح ورعد برغوش طبقا لنتائج فحوصات السلطات الصحية البحرينية التي أجريت صباح اليوم، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 9، بعد إصابة اللاعبين محمد شاهر ومحمود الهزايمة، والمعالج حسن برهومة والمعد البدني أحمد سمير في وقت سابق.

وتمنى اتحاد السلة في بيانه الرسمي الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أنه على اتصال مستمر مع الكادرين الإداري والفني لتقييم الوضع العام للصقور في البحرين.