إصابة 5 من موظفي الكهرباء أثناء أداء الواجب

عمان – أصيب 5 عمال اليوم الأحد، إثر تعرض إحدى الفرق التابعة لشركة الكهرباء الأردنية أثناء تأدية مهامها الوظيفية داخل إحدى محطات التحويل في منطقة حي الرشيد بمحافظة الزرقاء، لحادث كهربائي، وفق ما أكدت الشركة في بيان لها.

وبحسب البيان، فإن “إصابتان منهم بالغة، وتم نقلهم لتلقي العلاج وتتابع الشركة عن كثب حالتهم الصحية”.–(بترا)