إصابة 6 لاعبين من نجوم التايكواندو بفيروس كورونا

عمان – الغد – ظهرت نتائج الفحص الثالث الذي تم اجراؤه أمس لأعضاء وفد المنتخب الوطني للتايكواندو، و العائد من اسطنبول الاسبوع الماضي ، اصابة 6 من اللاعبين بفيروس كورونا، علماً أن الفحصين الاول و الثاني اللذين تم اجراؤهما لاعضاء الوفد في اسطنبول، و في مطار الملكة علياء الدولي عند عودة المنتخب الى عمان ، كانت نتائجهما سلبية.

ولا يزال جميع اعضاء المنتخب من اداريين و لاعبين يخضعون للحجر الصحي في الفندق، ذكر ذلك الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات.

يذكر ان اللاعبين محمود الطرايرة وصالح الشرباتي قد أصيبا فايروس كورونا بعد عودتهما من بلغاريا الى تركيا، ولازالا يخضعان للحجر الصحي في تركيا.

يذكر ان 12 لاعبا من المنتخب الوطني للتايكواندو قد شاركوا في بطولة صوفيا – بلغاريا- التي أقيمت الأسبوع الماضي ونال المنتخب الوطني للتايكواندو لقب البطولة ، حيث نال نجوم المنتخب الوطني 3 ذهبيات عن طريق صالح الشرباتي بوزن تحت 80 كغم، وزيد الحلواني لوزن تحت 58 كغم، وجوليانا الصادق لوزن تحت 67 كغم، بينما نال 3 فضيات بواسطة زيد مصطفى لوزن تحت 68 كغم، ومحمود الطرايرة لوزن تحت 54 كغم، وانوار الزيود لوزن تحت 49 كغم، بينما نال البرونزية اللاعب انس الصادق.

بينما لم يحالف الحظ بقية اللاعبين وهم: لؤي حميدان بوزن 54 كغم، فهد عمار بوزن 74 كغم، وملك حياصات لوزن 55 كغم، ونتالي الحميدي لوزن 62 كغم، وراما ابو الرب لوزن فوق 67 كغم.