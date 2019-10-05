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إصابة 7 أشخاص بحادث تدهور شرقي عمان

منذ ساعتين

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عمان- تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان، اليوم السبت، مع حادث تدهور تعرضت له 4 مركبات على طريق الحزام باتجاه الترخيص، ما نتج عنه إصابة 7 أشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم.
وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان صحفي: “إن فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة”. (بترا)

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