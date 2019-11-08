إصابتان بتصادم 3 مركبات في منطقة الدوار السابع

عمان-الغد- ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مساء الجمعة مع حادث تصادم وقع ما بين ثلاث مركبات بمنطقة السابع، نتج عن الحادث إصابة شخصين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية، والمستشفى الاستشاري وحالتهما العامة متوسطة .