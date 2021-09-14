إصابتان بسطو مسلح على بنك في طريق المطار

عمّان – الغد – ضبطت الأحهزة الأمنية، ظهر الثلاثاء، شخصين مسلحين، أثناء سطو على فرع احد البنوك في منطقة طريق المطار، وطلبا مبالغ مالية من الموظفين تحت تهديد السلاح، وفق مصدر أمني.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إنه اثناء السطو قام احدهما باطلاق عيارات نارية اصاب بها شريكه بالجريمة واحد الموظفين بمنطقة اليد ولاذ بالفرار من المكان .



واكد أن الأجهزة الأمنية تحركت للمكان واغلقت المنطقة وتم التعميم على اوصاف الشخص الفار والمركبة التي كان يستقلها ليتم وخلال زمن قياسي القاء القبض عليه بعد ارتكابه لحادث تدهور، وضُبط بحوزته السلاح الناري المستخدم .

وبين المصدر انه جرى اسعاف الموظف المصاب والشريك بالجريمة للمستشفى، وفُتح تحقيق في الحادثة.