إصابتان بفيروس كورونا في إيران

طهران- تم تأكيد إصابة شخصين في إيران بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، هما أول أصابتين بالفيروس في الجمهورية الإسلامية.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور إن الحالتين رصدتا في مدينة قم المقدسة، جنوب العاصمة الإيرانية.

وأضاف “في اليومين الماضيين، رصدت بعض الحالات المشتبه بها بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم” وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية إرنا.

وقال جهانبور “تم إرسال فرق بعد ورود التقارير، وبناء على البروتوكول المعمول به تم عزل الحالات المشتبه بها وفحصها”.

وتابع “من بين العينات التي أرسلت، أكد مختبر إصابة اثنتين منها بفيروس كورونا المستجد قبل دقائق، وبعض العينات الأخرى كانت فيروس إنفلونزا-ب”.

وأكد المتحدث إجراء فحوص إضافية على الحالتين، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية “في أقرب وقت”.

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 2000 شخص في الصين واصاب أكثر من 74 ألفا آخرين. ووصل إلى قرابة 30 دولة في سائر أنحاء العالم.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة في الشرق الأوسط تسجل إصابات بالفيروس الشهر الماضي. (أ ف ب)