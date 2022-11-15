إصابتان بمشاجرة طلابية في اليرموك

أحمد التميمي- أكدت الناطق الإعلامي باسم جامعة اليرموك مديرة دائرة العلاقات العامة والاعلام الدكتورة نوزت أبو العسل أن الأمن الجامعي فض المشاجرة الطلابية التي حدثت اليوم الثلاثاء، وأن الهدوء يسود الحرم الجامعي.

وأضافت أبو العسل أن المشاجرة أسفرت عن حدوث إصابتين إحداهما متوسطة والأخرى خفيفة، وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين في المركز الصحي بالجامعة، كما تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج اللازم.

وأكدت أبو العسل أن الجامعة لن تتهاون في التعامل مع أية أحداث تعكر صفو الحياة الجامعية أو تؤثر على سير العملية التدريسية فيها، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق المتورطين من الطلبة في المشاجرة حال انتهاء اللجان المعنية بالتحقيق في الحادثة.