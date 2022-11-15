إربدالسلايدر الرئيسيمحافظات

إصابتان بمشاجرة طلابية في اليرموك

1:27 م2022-11-15
إصابات بمشاجرة طلابية في اليرموك

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أحمد التميمي- أكدت الناطق الإعلامي باسم جامعة اليرموك مديرة دائرة العلاقات العامة والاعلام الدكتورة نوزت أبو العسل أن الأمن الجامعي فض المشاجرة الطلابية التي حدثت اليوم الثلاثاء، وأن الهدوء يسود الحرم الجامعي.

وأضافت أبو العسل أن المشاجرة أسفرت عن حدوث إصابتين إحداهما متوسطة والأخرى خفيفة، وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين في المركز الصحي بالجامعة، كما تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج اللازم.

وأكدت أبو العسل أن الجامعة لن تتهاون في التعامل مع أية أحداث تعكر صفو الحياة الجامعية أو تؤثر على سير العملية التدريسية فيها، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق المتورطين من الطلبة في المشاجرة حال انتهاء اللجان المعنية بالتحقيق في الحادثة.

الوسوم
1:27 م2022-11-15
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock