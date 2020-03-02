إصابتان جديدتان بفيروس كورونا بالعراق

بغداد- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، اكتشاف حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن الوزارة سجلت حالتين جديدتين مؤكدتين بالفيروس في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد، موضحة أن الحالتين كانتا في إيران وعادتا مؤخرا للبلاد.

ويبلغ عدد الإصابات بالفيروس بالعراق 14 حالة مشخصة حتى اللحظة، بينها زائر إيراني جرى تسفيره لبلاده، وإن جميع المصابين كانوا من العائدين من زيارة إيران.

وتسبب فيروس كورونا بتعطيل حركة السياحة الدينية بالعراق، اضافة الى كساد اقتصادي حاد في المدن الدينية مثل النجف وكربلاء، حيث توقف عمل نحو مئات الفنادق والمطاعم فيها.

وقال رئيس اتحاد الفنادق والمطاعم في مدينة النجف صائب أبو غنيم، إن 320 فندقا اغلقت أبوابها جراء مخاوف انتشار فيروس كورونا من أصل 350 فندقا بالمدينة، مبينا أن ذلك تسبب بخسائر مادية كبيرة أدت إلى انكماش اقتصادي.

واشار الى ان الزوار الإيرانيين يشكلون 85 بالمئة من الموارد السياحية في النجف لوحدها.

وكان العراق أعلن الأسبوع الماضي إغلاق حدوده مع إيران وحظر دخول الإيرانيين لأراضيه عقب انتشار الفيروس فيها.

بترا