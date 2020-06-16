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إصابتان جديدتان بكورونا إحداهما محلية والأخرى خارجية

منذ 32 دقيقة

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عمان- الغد- أعلنت الحكومة مساء الثلاثاء عن تسجيل إصابتان جديدتان بكورونا في المملكة، وزعت على النحو التالي:

  • حالة واحدة في الكوادر الصحيّة التي تقوم على رعاية المصابين في العاصمة عمّان.
  • حالة واحدة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وأضافت الحكومة عبر الموجز اليومي أنه سجّلت أيضاً حالة شفاء واحدة لهذا اليوم في مستشفى الأمير حمزة.
كما تمّ إجراء (8950) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (292623) فحصاً.
وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن (981 ) إصابة.

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