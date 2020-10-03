إصابتان جديدتان بكورونا في إربد

احمد التميمي

اربد – أعلن مصدر طبي، اليوم السبت، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في محافظة اربد.

واكد المصدر ان المحافظة لليوم الثاني على التوالي تسجل إصابتين مصدرهما معروف مخالطين لإصابات سابقة، مشيرا الى ان فرق التقصي الوبائي لا زالت تقوم بسحب العينات. وبانتظار نتائج عينات أخرى قد تظهر خلال الساعات المقبلة.

وأشار المصدر الى انخفاض اعداد الإصابات خلال الأيام الماضية جراء التزام المواطنين بالاشتراطات الصحية والتشدد في تطبيق أوامر الدفاع.

واكد المصدر ان سبب انخفاض عدد الإصابات في المحافظة لوجود اكثر من 5 الاف عينه بالمختبرات المركزية في عمان منذ أسبوع ولم تظهر نتائجها لغاية الان.

وأشار الى ان النتائج التي تظهر هي نتائج عينات من مختبر مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، متوقعا ارتفاع الإصابات في الأيام المقبلة في حال ظهرت النتائج بشكل كامل.