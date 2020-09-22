إصابتان جديدتان بكورونا في مأدبا

مأدبا- أعلن محافظ مأدبا علي الماضي مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينه مأدبا؛ الأولى لشخص يبلغ من العمر 60 عاما مخالط لزوجته المصابة، والثانية لشاب 33 عاما يعمل في شركة بعمان.

وأوضح الماضي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه تم نقل المصابين الى منطقة الحجر الصحي، إضافة الى عزل منزليهما وسحب العينات من المخالطين لهما. -(بترا)