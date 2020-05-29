عمان- الغد- سجل في الأردن، خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، إصابتان جديدتان بفيروس كورونا المستجد على ما أعلن وزير الصحة سعجر جابر اليوم الجمعة.

وبين أن المصابين بكورونا هما سائق شاحنة غير أردني على حدود العمري ومواطن قادم من روسيا.

وأضاف أنه “سجّلت أيضاً (10) حالات شفاء لهذا اليوم: (4) في مستشفى الأمير حمزة، و(6) في مستشفى الملكة علياء”.

كما “تمّ إجراء (3298) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (180119) فحصا”.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن (730) إصابة، وفق الوزير.