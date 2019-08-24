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إصابتان بين طواقم الدفاع المدني وتضرر 4 آليات خلال أحداث الرمثا

منذ ساعتين
مركبة درك في الرمثا -(الغد)

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الرمثا-الغد- أصيب اثنان من طوقم الدفاع المدني برضوض وكسور في اليد خلال أحداث الشغب التي وقعت في لواء الرمثا، ليل السبت الأحد، بحسب مصدر أمني قال إنه جرى اسعافهما إلى مستشفى الرمثا الحكومي، ومن ثم تحويلهما إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، في حين تم تأمين الآلية، التي كانا يستقلانها، إلى مركز عملها.

كما وتعرضت 4 آليات تابعة للدفاع المدني لأضرار مادية في هيكلها، واحدة خلال وجودها في موقع الاحتجاجات وتعرضت إلى كسر بالزجاج الأمامي، في حين تعرضت 3 آليات نتيجة الرشق بالحجارة من قبل المحتجين أثناء عودتها لمركز عملها بعد إخماد آلية الجواد التابعة لقوات الدرك، والتي كانت تعرضت للحرق في وقت سابق إثر إلقاء “قنابل مولتوف” عليها، وفق مصدر أمني.

يشار إلى أن أعمال الشغب تجددت في مدينة الرمثا رغم توصل اجتماع عقد بين ممثلي الحكومة ووجهاء مدينة الرمثا، مساء السبت، إلى اتفاق ينص على إنهاء جميع أشكال التصعيد.
وأغلق محتجون الشارع الرئيس في المدينة بالحجارة والإطارات المشتعلة، فيما أطلقت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المحتجين.

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