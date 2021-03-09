إصدار أمر دفاع الأربعاء خاص بتمديد ساعات الحظر الليلي

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة، المهندس صخر دودين، إننا نمر الآن بمرحلة حرجة جدا جدا، وان الجهات الصحية في الأردن تقول أننا اقتربنا من الوصول الى الذروة.

وأضاف دودين خلال استضافته عبر فضائية رؤيا أن جزء من الإجراءات الحكومية ستكون محددة بمدة وأخرى ستكون لإشعار آخر، ولا نريد بأي شكل من الاشكال ان نضر المواطن، و أن حياة الأردنيين أولى الأولويات، ورزق الناس مهم جدا.

وأشار الى أن موضوع الحظر الشامل الطويل غير وارد، حتى لو ارتفعت الاصابات فانه لن يكون هنالك حظر طويل الأمد، وسيكون هنالك زيادة لساعات الحظر الليلي، مع فتح باب التوصيل للمطاعم.

وأكد دودين أن الحكومة ستقوم غدا الأربعاء بالإعلان عن إجراءات تمديد ساعات الحظر الليلي، من خلال إصدار أمر دفاع خاص بذلك سيصدر الأربعاء مشيرا إلى أن الحكومة لن تطبق قرار زيادة ساعات حظر التجول الجزئي فورا، واصفا تمديد ساعات الحظر الجزئي بالأطول منذ بدء الجائحة.