إصدار الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي – فيديو

عمان – الغد – أصدرت الأردنية لرياضة السيارات الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي للسائقين والملاحين والفرق ومجموعتي البرو والسيمي برو، بعد انتهاء منافسات بطولة الأردن للدفع الرباعي 2019.

الترتيب العام لبطولة الأردن للدفع الرباعي للسائقين

– المركز الأول: خالد القرعان برصيد 67 نقطة.

– المركز الثاني: أحمد الشاكر برصيد 52 نقطة.

– المركز الثالث: وسيم أبو جابر برصيد 48 نقطة.

– المركز الرابع: يحيى صوبر برصيد 35 نقطة.

– المركز الخامس: حمزة تيمور برصيد 32 نقطة.

– المركز السادس: محمد المعيوي (فلسطين) برصيد 30 نقطة.

– المركز السابع: عماد أبو دبور (فلسطين) برصيد 23 نقطة.

– المركز الثامن: سامي مصركي برصيد 21 نقطة.

– المركز التاسع: غيث قبطي برصيد 20 نقطة.

– المركز العاشر: خليل الرجبي (فلسطين) برصيد 18 نقطة.

– المركز الحادي عشر: رعد أزماف برصيد 17 نقطة.

– المركز الثاني عشر: توفيق حريز (فلسطين) برصيد 16 نقطة.

– المركز الثالث عشر: هيثم العبادي برصيد 15 نقطة.

– المركز الرابع عشر: وسام خليلية (فلسطين) برصيد 14 نقطة.

– المركز الخامس عشر: راكان الثوابي برصيد 13 نقطة.

– المركز السادس عشر: علاء غنة جوق برصيد 13 نقطة.

– المركز السابع عشر: جيمي أكوبيان (لبنان) برصيد 12 نقطة.

– المركز الثامن عشر: عبد اللطيف السمان برصيد 12 نقطة.

– المركز التاسع عشر: طارق شاهين (فلسطين) برصيد 11 نقطة.

الترتيب العام للسائقين – مجموعة سيمي برو

– المركز الأول: وسيم أبو جابر برصيد 67 نقطة.

– المركز الثاني: يحيى صوبر برصيد 45 نقطة.

– المركز الثالث: حمزة تيمور برصيد 42 نقطة

– المركز الرابع: جيمي أكوبيان (لبنان) برصيد 34 نقطة.

– المركز الخامس: فارس نفش برصيد 32 نقطة.

– المركز السادس: زاور بيك جانبيك برصيد 30 نقطة.

– المركز السابع: علاء غنة جوق برصيد 26 نقطة.

– المركز الثامن: عبدالله حيمور برصيد 26 نقطة.

– المركز التاسع: صهيب البدور برصيد 26 نقطة.

– المركز العاشر: غيث القبطي برصيد 25 نقطة.

– المركز الحادي عشر: إيهاب العلان برصيد 18 نقطة.

– المركز الثاني عشر: معاذ سليحات برصيد 18 نقطة.

– المركز الثالث عشر: ناصر ميادمة برصيد 15 نقطة.

– المركز الرابع عشر: إبراهيم الكوبري برصيد 12 نقطة.

– المركز الخامس عشر: مصطفى العتوم برصيد برصيد 12 نقطة.

– المركز السادس عشر: سيف رمان برصيد 10 نقاط.

– المركز السابع عشر: محمد الزعبي برصيد 10 نقاط.

– المركز الثامن عشر: معن النهار برصيد 6 نقاط.

– المركز التاسع عشر: ناصر الحلو برصيد 5 نقاط.

الترتيب العام للسائقين – مجموعة برو

– المركز الأول: خالد القرعان برصيد 75 نقطة.

– المركز الثاني: أحمد الشاكر برصيد 60 نقطة.

– المركز الثالث: محمد المعيوي (فلسطين) برصيد 38 نقطة.

– المركز الرابع: سامي مصركي برصيد 36 نقطة.

– المركز الخامس: رعد أزماف برصيد 33 نقطة.

– المركز السادس: عماد أبو دبور (فلسطين) برصيد 27 نقطة.

– المركز السابع: عبد اللطيف السمان برصيد 27 نقطة.

– المركز الثامن: هيثم العبادي برصيد 26 نقطة.

– المركز التاسع: خليل الرجبي (فلسطين) برصيد 20 نقطة.

– المركز العاشر: راكان الثوابي برصيد 20 نقطة.

– المركز الحادي عشر: طارق شاهين (فلسطين) برصيد 20 نقطة.

– المركز الثاني عشر: محمد مصبح برصيد 20 نقطة.

– المركز الثالث عشر: وسام خليلية (فلسطين) برصيد 18 نقطة.

– المركز الرابع عشر: توفيق حريز (فلسطين) برصيد 18 نقطة.

– المركز الخامس عشر: معتز سليمان برصيد 15 نقطة.

– المركز السادس عشر: صلاح عمران (فلسطين) برصيد 15 نقطة.

– المركز السابع عشر: أحمد خطاب برصيد 8 نقاط.

– المركز الثامن عشر: معن النهار برصيد 7 نقاط.

– المركز التاسع عشر: إبراهيم دياب برصيد 4 نقاط.

الترتيب العام للملاحين

– المركز الأول: نديم سبانخ برصيد 52 نقطة.

– المركز الثاني: محمد الكسبي برصيد 48 نقطة.

– المركز الثالث: فيصل أبو طالب برصيد 46 نقطة.

– المركز الرابع: ضرغام رستم برصيد 35 نقطة.

– المركز الخامس: عدنان بيجانت حلا برصيد 32 نقطة.

– المركز السادس: أحمد أبو دبور (فلسطين) برصيد 23 نقطة.

– المركز السابع: آية القرعان برصيد 22 نقطة.

– المركز الثامن: عاهد الصلاحات برصيد 21 نقطة.

– المركز التاسع: صبحي التميمي برصيد 20 نقطة.

– المركز العاشر: مروان الشريف (فلسطين) برصيد 18 نقطة.

– المركز الحادي عشر: جورج سعادة (فلسطين) برصيد 18 نقطة.

– المركز الثاني عشر: أديب فانوس برصيد 18 نقطة.

– المركز الثالث عشر: نصر العمرو برصيد 17 نقطة.

– المركز الرابع عشر: عدي حريز (فلسطين) برصيد 16 نقطة.

– المركز الخامس عشر: عيسى زينة (فلسطين) برصيد 14 نقطة.

– المركز السادس عشر: حسام العجوري برصيد 13 نقطة.

– المركز السابع عشر: ثائر حلايقة (فلسطين) برصيد 12 نقطة.

– المركز الثامن عشر: ثابت المهيرات برصيد 12 نقطة.

– المركز التاسع عشر: حمزة أبو طوق برصيد 12 نقطة.

الترتيب العام للفرق

– المركز الأول: فريق نشامى الأردن برصيد 144 نقطة.

– المركز الثاني: فريق الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات برصيد 110 نقاط.

– المركز الثالث: فريق الدفع الرباعي الشركسي برصيد 108 نقاط.

– المركز الرابع: فريق لاند روفر برصيد 46 نقطة.

– المركز الخامس: فريق المغامرون برصيد 32 نقطة.

– المركز السادس: فريق نشامى الكفرين برصيد 32 نقطة.

– المركز السابع: فريق أهل العزم برصيد 6 نقاط.

– المركز الثامن: فريق سوزوكي برصيد 6 نقاط.