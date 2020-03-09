إصدار الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي

عمان – الغد – أصدرت الأردنية لرياضة السيارات الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي بعد السباق الأول للسائقين والملاحين ومجموعتي برو وسيمي برو للسائقين والملاحين وللفرق، وفيما يلي الترتيب العام للبطولة:

الترتيب العام لبطولة السائقين

– الأول: وسام خليلية (فلسطين) برصيد 25 نقطة.

– الثاني: عماد أبو دبور (فلسطين) برصيد 24 نقطة.

– الثالث: معن النهار برصيد 23 نقطة.

– الرابع: هيثم العبادي برصيد 20 نقطة.

– الخامس: يحيى صوبر برصيد 19 نقطة.

– السادس: مصطفى العتوم برصيد 14 نقطة.

– السابع: جيمي اغوبيان (لبنان) برصيد 12 نقطة.

– الثامن: إيهاب العلان برصيد 12 نقاط.

– التاسع: أشرف أبو تاية برصيد 10 نقاط.

– العاشر: حمزة تيمور برصيد 8 نقاط.

الترتيب العام لبطولة الملاحين

– الأول: بشير مطر (فلسطين) برصيد 25 نقطة.

– الثاني: أحمد أبو دبور (فسلطين) برصيد 24 نقطة.

– الثالث: جواد الموسى برصيد 23 نقطة.

– الرابع: أحمد الصلاحات برصيد 20 نقطة.

– الخامس: إبراهيم حمزوقة برصيد 19 نقطة.

– السادس: أوس العتوم برصيد 14 نقطة.

– السابع: حمزة أبو طوق برصيد 12 نقطة.

– الثامن: عبدالله جانخوت برصيد 12 نقطة.

– التاسع: هادي نصار برصيد 10 نقاط.

– العاشر: أحمد جانخوت برصيد 8 نقاط.

الترتيب العام لمجموعة برو للسائقين

– الأول: وسامى خليلية (فلسطين) برصيد 25 نقطة.

– الثاني: معن النهار برصيد 22 نقطة.

– الثالث: عماد أبو دبور برصيد 20 نقطة.

– الرابع: هيثم العبادي برصيد 18 نقطة.

– الخامس: أشرف أبو الطيب برصيد 16 نقطة.

الترتيب العام لمجموعة برو للملاحين

– الأول: بشير مطر (فلسطين) برصيد 25 نقطة.

– الثاني: جواد الموسى برصيد 22 نقطة.

– الثالث: أحمد أبو دبور (فلسطين) برصيد 20 نقطة.

– الرابع: عاهد الصلاحات برصيد 18 نقطة.

– الخامس: هادي نصار برصيد 16 نقطة.

الترتيب العام لمجموعة السيمي برو للسائقين

– الأول: يحيى صوبر برصيد 25 نقطة.

– الثاني: مصطفى العتوم برصيد 22 نقطة.

– الثالث: إيهاب العلان برصيد 20 نقطة.

– الرابع: حمزة تيمور برصيد 18 نقطة.

– الخامس: جيمي اغوبيان (لبنان) برصيد 16 نقطة.

الترتيب العام لمجموعة السيمي برو للملاحين

– الأول: إبراهيم حمزوقة برصيد 25 نقطة.

– الثاني: أوس العتوم برصيد 22 نقطة.

– الثالث: عبدالله جانخوت برصيد20 نقطة.

– الرابع : أحمد جانخوت برصيد 18 نقطة.

– الخامس: حمزة ابو طوق برصيد 16 نقطة.

بطولة الفرق

– الأول: فريق اديغا (يحيى صوبر، إيهاب علان، حمزة تيمور، عصام جنكات) برصيد 39 نقطة.

– الثاني: ترافيلز (معن النهار، أشرف أبو الطيب، فارس نفش، غيث القبطي، فراس الموسى) برصيد 36 نقطة.

– الثالث: عبادي أ، (هيثم العبادي، جيمي اغوبيان (لبنان)، محمو أبو عواد، أحمد العبادي) برصيد33 نقطة.

– الرابع: عبادي ب، (مصطفى العتوم ، وليد العبادي) برصيد 18 نقطة.

– الخامس: جي سي ام اس ايه (محمد مصبيح، جهاد العدوان، عبدالله حيمور) برصيد 8 نقاط.