إصدار الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الراليات

عمان – الغد – تصدر المتسابق العُماني عبدالله الرواحي الترتيب العام لبطولة الأردن للراليات، بعد الجولة الأولى، ولحق به مواطنه عبدالله الزبير بالمركز الثاني، وجاء الأردني يوسف الأسمر في المركز الثالث.

وتصدر الملاح الأردني عطا الحمود الترتيب العام لبطولة الأردن للملاحين، ولحق به الملاح الأردني عماد جمعة في المركز الثاني، وجاء الملاح الأردني نبيل كيال في المركز الثالث.

وكانت الأردنية لرياضة السيارات قد أصدرت الترتيب العام لبطولة الأردن للراليات بعد الجولة الأولى للسائقين والملاحين والمجموعات إس وإن آر 4 للسائقين والملاحين وتي للسائقين والملاحين

الترتيب العام لبطولة السائقين

– الأول: العُماني عبد الله الرواحي برصيد 15 نقطة.

– الثاني: عبدالله الزبير برصيد 12 نقطة.

– الثالث: يوسف الأسمر برصيد 10.5 نقطة.

– الرابع: إيهاب الشرفا برصيد 9.5 نقطة.

– الخامس: شادي شعبان برصيد 8.5 نقطة.

– السادس: زياد مقداد برصيد 7.5 نقطة.

– السابع: طارق الطاهر برصيد 6.5 نقطة.

– الثامن: أمجد العناسوة برصيد 5.5 نقطة.

– التاسع: عاصم عارف برصيد 4.5 نقطة

– العاشر: الحسن الخطيب برصيد 3.5 نقطة.

الحادي عشر: يحيى صوبر برصيد 2.5 نقطة.

الترتيب العام لبطولة الملاحين

– الأول: عطا الحمود برصيد 15 نقطة.

– الثاني: عماد جمعة برصيد 12 نقطة.

– الثالث: نبيل كيال برصيد 10.5 نقطة.

– الرابع: يوسف جمعة برصيد 9.5 نقطة.

– الخامس: إبراهيم شعبان برصيد 8.5 نقطة.

– السادس: عامر موسى برصيد 7.5 نقطة.

– السابع: سامرعيسى برصيد 6.5 نقطة.

– الثامن: محمد الخطيب برصيد 5.5 نقطة.

– التاسع: أحمد جانخوت برصيد 4.5 نقطة.

– العاشر: فراس الموسى برصيد 3.5 نقطة.

– الحادي عشر: عدنان بيجانت حلا برصيد 2.5 نقطة.

الترتيب العام للمجموعة إن آر 4 للسائقين

– الأول: العُماني عبدالله الرواحي برصيد 15 نقطة.

– الثاني: العُماني عبدالله الزبير برصيد 12 نقطة.

– الثالث: إيهاب الشرفا برصيد 10.5 نقطة.

– الرابع: شادي شعبان برصيد 9.5 نقطة.

الترتيب العام للمجموعة إن آر 4 للملاحين

– الأول: عطا الحمود برصيد 15 نقطة.

– الثاني: عماد جمعة برصيد 12 نقطة.

– الثالث: يوسف جمعة برصيد 10.5 نقطة.

– الرابع: إبراهيم شعبان برصيد 9.5 نقطة.

الترتيب العام للمجموعة إس للسائقين

– الأول: يوسف الأسمر برصيد 15 نقطة.

– الثاني: زياد مقداد برصيد 12 نقطة.

– الثالث: طارق الطاهر برصيد 10.5 نقطة.

– الرابع: أمجد عناسوة برصيد 9.5 نقطة.

الترتيب العام للمجموعة إس للملاحين

– الأول: نبيل كيال برصيد 15 نقطة.

– الثاني: عامر موسى برصيد 12 نقطة.

– الثالث: سامر عيسى برصيد 10.5 نقطة.

– الرابع: محمد الخطيب برصيد 9.5 نقطة.

الترتيب العام للمجموعة تي للسائقين

– الأول: الحسن الخطيب برصيد 15 نقطة.

– الثاني: يحيى صوبر برصيد 12 نقطة.

الترتيب العام للمجموعة تي للملاحين

– الأول: فراس الموسى برصيد 15 نقطة.

– الثاني: عدنان بيجانت حلا برصيد 12 نقطة.