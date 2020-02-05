إصدار برنامج مباريات كأس الملك عبدالله لكرة السلة

عمان – الغد – أصدر اتحاد السلة برنامج مباريات بطولة كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة بنسختها التاسعة، والتي تشارك فيها 5 منتخبات هي لبنان وسورية والعراق والبحرين إضافة إلى المنتخب الوطني.

وسيبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بلقاء سورية عند الساعة السابعة مساء يوم الإثنين المقبل، قبل أن يلاقي البحرين يوم الثلاثاء، ثم العراق يوم الأربعاء، ويخضع لراحة يوم الخميس، على أن يلتقي المنتخب اللبناني مساء الجمعة.

وتقام جميع مباريات البطولة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، باستثناء مباراتي يوم الثلاثاء اللتين تستضيفهما صالة الحسن بمدينة إربد.