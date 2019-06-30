إصدار تعليمات الجولة الثالثة من بطولة الأردن للراليات

عمان – الغد – أصدرت الأردنية لرياضة السيارات التعليمات التكميلية للرالي الوطني “الجولة الثالثة لبطولة الأردن للراليات”، الذي ينطلق عند الساعة 9 صباح يوم الجمعة 5 تموز (يوليو) الحالي من نادي السيارات الملكي، ويؤهل الرالي لبطولتي الأردن للسائقين والملاحين ويتكون الرالي من مراحل سلحوب 1و2 والرمان 1و2 وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 150.11 كم، منها 61.70 كم مراحل خاصة ويعد مسار الرالي حصويا.

ووفق التعليمات التكميلية للرالي يغلق يوم غد الثلاثاء باب التسجيل للمشاركة بالرسوم العادية والمضاعفة وتسجيل تفاصيل مساعد السائق في الرالي، وسيتم عند الساعة 4 في ذات اليوم الإعلان عن قائمة المشاركين في الرالي.

وتم تحديد يوم الأربعاء 3 الشهر الحالي، موعدا لإجراء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي، في موقف مركز التدريب بنادي السيارات الملكي، بالإضافة إلى عملية التدقيق الإداري ومن ثم سيتم يوم الخميس 4 من الشهر ذاته إصدار دليل المسار والتدريب على المسار وعقد الاجتماع الأول للحكام.

ويشرف على السباق لجنة الحكام برئاسة فوزي صوالحة، وعضويى رندة النابلسي وناديا شنودة، ومدير السباق جورج خوري، ونائبه جميل إستيفان ، مساعد مدير الرالي زيد وليد أبو زيد ، ومساعد مدير الرالي للميدان موسى حزينه، ومسؤول السلامة سيف قعوار ، وضباط السلامة يزن طوقان وأشرف جوينات وياسمين الماجد وكبير المراقبين علاء الزرو، وكبير الفاحصين الفنيين ناصر قدومي ومسؤول موقف الصيانة سامر عبيدو ، وضابط شؤون المتسابقين حازم عطيات ، ومسؤولة التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج ، ومسؤول العمليات جميل استيفان، ومسؤول الاتصالات محمد الدبوبي ، والفاحصين الفنيين مراد مراد، شرف المجالي ، ماهر مراد ، طارق مشربش ، رائف جواهرية، رامز ومنير ترزي ، عيسى خير، نتاشا دخقان ، رزان شرقاوي، وومسؤولة سكرتاريا لجنة التحكيم ألين صوالحة ومساعدتها ديما زراعيني ، ومسؤولي التدقيق الإداري محمد شتيوي، أحمد أبو رصاع ، وكبير مسؤولي النتائج مؤيد مكاوي، ومسؤولي النتائج ، الحسن الخطيب، حازم بيبرس، يزن مرعي، ومسؤول معدات التوقيت رائد كمال، والمسؤول المالي محمد السيد ، ومسؤول الأمن خليل السواعير، ومسؤول المعدات محمد الشيخ ، رضا بكر.