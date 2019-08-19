إصدار تعليمات الجولة الرابعة من بطولة الأردن لسباقات السرعة

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات، عن انطلاق سباق السرعة – الجولة الرابعة من بطولة الأردن لسباقات السرعة، يوم 30 آب (اغسطس) الحالي في حلبة نادي السيارات الملكي.

ويغلق عند الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء 28 الشهر الحالي باب التسجيل للمشاركة في الرسوم العادية وعند الساعة 3 عصرا للرسوم المضاعفة، وسيتم الإعلان عن قائمة المشاركين في السباق عند الساعة 4 مساء في ذات اليوم.

وحددت اللجنة المنظمة وفق التعليمات التكميلية للسباق الساعة 3 عصرا إلى الساعة 4 عصرا من يوم الخميس 29 الشهر الحالي موعدا لإجراء عملية التدقيق الإداري والتوثيق وتوزيع أرقام المتسابقين وتوزيع مخطط مسار الطريق في مركز التدريب في نادي السيارات الملكي.

وسيتم بالفترة من الساعة 3.30 عصرا إلى الساعة 5.30 مساء مساء إجراء عملية الفحص الفني في ذات اليوم والمكان، وسيتم عند الساعة 6.30 مساء الإعلان عن قائمة المشاركين والتصنيف النهائي للمصرح لهم بالتسابق، كما سيتدرب المشاركون في اليوم نفسه بالفترة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 7 مساء على المسار سيرا على الأقدام في حلبة السباق

ويتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة لأفضل (15) نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية.

قمة منتظرة

ستشعل أجواء المنافسات والقمة الكبيرة منتظرة لنيل لقب السباق ولن تكون المنافسة سهلة، بين المتسابقين بعد أن وصلت ذروتها في السباق الثالث ، ومن المتوقع مشاركة عدد من أقوى المتسابقين في سباقات السرعة في الجولة الرابعة من بطولة الأردن لسباقات السرعة، أمثال حسام سالم وأيهاب الشرفا ومحمد تيسير وغيث وريكات وشاكر جويحان وسالم طعيمة وخاتشيك شاديان ومصطفى عطاري ومحمد نقاوة وأمجد الحوراني وسند الزعبي وأحمد جانخوت ومحمد صبيحات وزيد عبد الغني وبلال قبلاوي وأمجد الحوراني وعزت الجيلاني وزيد غيث ومن المتوقع مشاركة عربية في السباق.

اللجان العاملة في السباق

يشرف على سباق السرعة لجنة الحكام لجنة الحكام المكونة من يعقوب تابللو (رئيسا) وعضوي اللجنة فوزي صوالحة ناديا شنودة ، ومدير السباق لؤي مرعي، وكبير المراقبين سامر عبيدو، ومسؤولي السلامة عبد الله جانخوت وعبد الله القصص وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس، ومسؤول المضمار موسى حزينة، ومسؤول التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج ، ومسؤولو النتائج نرجس الشريدة وديما زراعيني وسامي عبيدو ومروة أبو ويزن حسان ، ومسؤول نقطة البداية والنهاية محمد الشيخ،ومسؤولي التوثيق والسكرتاريا محمد شتيوي وأحمد أبو رصاع ومسؤول موقف الصيانة حمزة عثمان ، ومسؤول العمليات محمد الدبوبي، ومسؤولي الاتصالات إبراهيم جرادات ومؤيد مكاوي ومسؤول التزويد فادي فلاس ، ومسؤولي دخول وخروج السيارات إلى المضمار حنا قبطي وأحمد الظاهر ، ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي، ولجنة الفحص الفني المكونة من ناصر القدومي ومراد مراد وعيسى خير وماهر مراد وناتاشا دخقان وشرف المجالي وطارق مشربش ورائف جواهرية ورامز ترزي ورزان شرقاوي ورامي أبو طوق ومجدي مراد وحاتم المنير ويوسف الدعمة وسند حاكرون، والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول الأمن خليل السواعير، ومسؤول اللوازم رضا بكر.