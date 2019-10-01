إصدار تعليمات الرالي الوطني والترتيب العام للسائقين والملاحين

عمان – الغد – أصدرت الأردنية لرياضة السيارات التعليمات التكميلية للرالي الوطني الخامس “رالي القوة”، الذي ينطلق يوم الجمعة 11 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ويغلق باب التسجيل للرالي يوم الثلاثاء 9 منه، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 192.28 كلم، منها 65.46 كلم مراحل خاصة، ويقام الرالي على مسار حصوي ومراحل الرالي هي: راما 1و2 وبحاث 1و2.

كما أصدرت الأردنية لرياضة السيارات، الترتيب العام لبطولتي الأردن للراليات للسائقين والملاحين بعد الرالي الوطني الرابع، ضمن بطولة الأردن للراليات وفق قانون الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، الذي يمنح المتسابقين الأجانب نقاط في بطولة الأردن للراليات للسائقين والملاحين.

ويتصدر الترتيب العام لبطولة السائقين العُماني عبدالله الرواحي ويحتل خالد جمعة المركز الثاني، ويحتل معروف أبو سمرة المركز الثالث.

ويتصدر الترتيب العام لبطولة الملاحين عطا الحمود، ويحتل عماد جمعة المركز الثاني ويحتل مالك الحريري المركز الثالث.

ترتيب بطولة الأردن للراليات للسائقين

المركز الأول: عبد الله الرواحي برصيد 45 نقطة.

المركز الثاني: خالد جمعة برصيد 44 نقطة.

المركز الثالث: معروف أبو سمرة برصيد 40 نقطة.

المركز الرابع: سلامة القماز برصيد 40 نقطة.

المركز الخامس: إيهاب الشرفا برصيد 37 نقطة.

المركز السادس: طارق الطاهر برصيد 36 نقطة.

المركز السابع: زياد مقداد برصيد 31 نقطة.

المركز الثامن: ناصر العطية (قطر) برصيد 25 نقطة.

المركز التاسع: عبد العزيز الكواري (قطر) برصيد 20 نقطة.

المركز العاشر: أمجد العناسوة برصيد 16 نقطة.

المركز الحادس عشر: شادي شعبان برصيد 13 نقطة.

المركز الثاني عشر: مشاري الظفيري (الكويت) برصيد 12 نقطة.

المركز الثالث عشر: سامي فليفل برصيد 9 نقاط.

المركز الرابع عشر: ناصر خليفة العطية برصيد 8 نقاط.

المركز الخامس عشر: هنري قاعي (لبنان) برصيد 8 نقطة.

المركز السادس عشر: يوسف الأسمر برصيد 6 نقطة.

المركز السابع عشر: عاصم عارف برصيد 4 نقاط.

المركز الثامن عشر: زكريا العامري (عُمان) برصيد نقطتين.

ترتيب بطولة الأردن للراليات للملاحين

المركز الأول: عطا الحمود برصيد 48 نقطة.

المركز الثاني: عماد جمعة برصيد 44 نقطة.

المركز الثالث: مالك الحريري برصيد 40 نقطة.

المركز الرابع: موسى جهريان برصيد 38 نقطة.

المركز الخامس: يوسف جمعة برصيد 38 نقطة.

المركز السادس: فيصل القماز برصيد 30 نقطة.

المركز السابع: ماثيو بوميل (فرنسا) برصيد 25 نقطة.

المركز الثامن: كلارك مارشال (بريطانيا) برصيد 20 نقطة.

المركز التاسع: محمد الخطيب برصيد 17 نقطة.

المركز العاشر: عامر موسى برصيد 15 نقطة.

المركز الحادي عشر: حسام جمزاوي برصيد 14 نقطة.

المركز الثاني عشر: ناصر الكواري برصيد 12 نقطة.

المركز الثالث عشر: إبراهيم علي برصيد 12 نقطة.

المركز الرابع عشر: محمد جمعة برصيد 10 نقاط.

المركز الخامس عشر: محمد عطاري برصيد 10 نقاط.

المركز السادس عشر: ماركيتا سكاسيلوف (التشيك) برصيد 8 نقاط.

المركز السابع عشر: سامر عيسى برصيد 8 نقاط..

المركز الثامن عشر: فارس التل برصيد 6 نقاط.

المركز التاسع عشر: رمزي قبعين برصيد 6 نقاط.

المركز العشرون: أحمد الخطيب برصيد 4 نقاط.

المركز الواحد والعشرون: محمد مزرعاوي برصيد نقطتين.

المركز الثاني والعشرون: أمير ناصيف برصيد نقطة واحدة.