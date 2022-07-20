إصدار جدول بطولة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

عمان – الغد -أصدر اتحاد كرة القدم جدول مباريات بطولة دوري الدرجة الثانية لموسم 2022، والذي ينطلق 4 آب المقبل.

ويقام دوري الدرجة الثانية بمشاركة 16 فريقا: منشية بني حسن، ذات راس، سحم، الطيبة، جرش، حرثا، شباب حوارة، الخالدية، الحصن، أم القطين، صما، الوحدة، شباب نزال، دير علا، غور الصافي، ورباع السرحان.

ووفقا لنظام البطولة، تم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط أخر فريقين من كل مجموعة لـ”الثالثة”.

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