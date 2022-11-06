إصدار جدول بطولة غرپ آسيا للسيدات بالكرة الطائرة

أصدرت الأمانة العامة لاتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة، جدول منافسات بطولة السيدات الأولى، التي يستضيفها الاتحاد الأردني خلال الفترة من 15 ولغاية 23 تشرين الثاني الحالي.

وتقام مبارياتها في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، بإستثناء المباريات التي تقام الخميس 17 من ذات الشهر، لتقام في صالة الأمير محمد بالزرقاء.

ويدشن المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بملاقاة المنتخب العُماني.

وتشهد البطولة مشاركة 10 منتخبات تم توزيعها حسب القرعة إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات لبنان وفلسطين وسوريا والسعودية والعراق.

بينما ضمت المجموعة الثانية إلى جانب منتخبنا الوطني كلا من منتخبات عُمان وقطر والكويت والإمارات.

ويدشن المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بملاقاة المنتخب العُماني، في اليوم الأول للبطولة، الذي يشهد مواجهات تجمع العراق مع السعودية، ولبنان مع فلسطين، والإمارات مع قطر.