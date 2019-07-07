إصدار جدول مباريات إياب الدوري النسوي للمحترفات

عمان – الغد – أصدرت الدائرة النسوية في اتحاد كرة القدم، جدول مباريات اياب الدوري النسوي للمحترفات، لموسم 2019 والذي سينطلق اعتباراً من الجمعة المقبل ، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، بحيث يتوج باللقب الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط.

وتصدر فريق عمان ترتيب الفرق مع نهاية مرحلة الذهاب برصيد 16 نقطة، فيما حل بالمركز الثاني شباب الاردن بـ13 نقطة، وبفارق الاهداف عن الاستقلال، ثم الارثوذكسي بـ 10 نقاط، الاهلي 4، الحسين 3، والنصر بالمركز الاخير بنقطة واحدة.

فيما يلي جدول مباريات اياب الدوري النسوي للمحترفات: