إصدار جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس الأردن

أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس الأردن لموسم 2022.

ويقام الدور التمهيدي لبطولة كأس الأردن بمشاركة 20 فريقا: (أندية الدرجة الثانية 16 فريقا، وفريقا الهاشمية والعالية الصاعدان إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، بالإضافة إلى اليرموك والكرمل صاحبا الترتيب الحادي عشر والثاني عشر من دوري الدرجة الأولى للموسم الماضي).

وتلعب مباريات هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على أن تتأهل الفرق الـ 10 إلى دور الـ 32 من بطولة كأس الأردن، الذي يقام بمشاركة أندية المحترفين، والفرق المتبقية من دوري الدرجة الأولى.

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