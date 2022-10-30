إصدار جدول مباريات الدور نصف النهائي من كأس الأردن

عمان – الغد- أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مواعيد وأماكن إقامة مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن 2022.

ويلتقي عمان FC مع شباب العقبة عند الخامسة مساء الأربعاء 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ، على ستاد الملك عبدالله الثاني، قبل أن يواجه الرمثا نظيره الوحدات عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.

وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.

وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، والتي تقام الأحد 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين أيضاً.